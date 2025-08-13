Скидки
Желько Обрадович рассказал, в чём Никола Йокич лучше любого баскетболиста мира

Комментарии

Главный тренер «Партизана» серб Желько Обрадович высказался о своём соотечественнике центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Никола Йокич – самый быстрый игрок в мире. Он видит всё раньше других. Это человек-компьютер. Он играет в шахматы. Невероятно, как он действует. Вот почему он отличается от всех на площадке», — приводит слова Обрадовича Kurir.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Йокич принял участие в 84 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 29 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передач. В настоящий момент Николе 30 лет.

Йокич не сдержал слёз после победы своей лошади на скачках:

