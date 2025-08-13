Скидки
Жена Драгича резко высказалась о Секуличе после исключения игрока из состава Словении

Комментарии

Светлана Драгич, жена словенского баскетболиста Зорана Драгича, заявила, что спортсмен сам решил покинуть расположение национальной команды, чтобы не участвовать в «цирке». Ранее словенские баскетболисты Зоран Драгич и Жига Данеу были исключены от состава сборной в преддверии Евробаскета-2025. Главный тренер национальной команды Александр Секулич во время общения со СМИ назвал это решение непростым.

«Так называемый тренер не вычёркивал Зорана из заявки. Зоран сам покинул этот цирк, который продолжается уже пару лет», — приводит слова Светланы Siol со ссылкой на её заявление в социальных сетях.

Евробаскет-2025 пройдёт с 27 августа по 14 сентября.

