Названа команда Единой лиги, куда перейдёт лидер «Зенита» Винс Хантер — источник

Американский центровой «Зенита» Винс Хантер станет игроком краснодарского «Локомотива-Кубань». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». По сведениям источника, стороны согласовали контракт по системе «1+1».

Ранее сообщалось, что «Зенит» не станет продлевать контракт со спортсменом. В клуб из Санкт-Петербурга Хантер перешёл летом 2023 года.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Винс сыграл в 58 матчах, где в среднем набирал 8,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 1,1 передачи. «Зенит» занял второе место, в финальной серии из шести матчей уступив московскому ЦСКА (2-4 в серии).

