«Енисей» объявил о переходе американца Крэйга Рэндалла

Американский атакующий защитник Крэйг Рэндалл перешёл в «Енисей». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2025/2026.

В сезоне-2023/2024 Рэндалл выступал за «Шоле» из Франции. В 2024 году спортсмен перешёл в китайскую команду «Нинбо», но задержался в Поднебесной недолго, после чего вернулся в G-лигу. В настоящий момент игроку 29 лет.

«Нам нужен был игрок, способный набирать очки, и я верю, что у Крэйга есть потенциал для этой роли. Он уже играл в Европе, поэтому надеюсь, что он быстро адаптируется. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь ему», — сказал главный тренер красноярцев Йовица Арсич.

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни: