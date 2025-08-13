Скидки
Баскетбол

Айс Кьюб объяснил, почему Брайант достоин пятого места в списке величайших игроков НБА

Айс Кьюб объяснил, почему Брайант достоин пятого места в списке величайших игроков НБА
Аудио-версия:
Популярный американский рэпер О'Ши Джексон, известный как Айс Кьюб, поделился мнением о величайших игроках НБА. Как считает Ice Cube, легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант занимает пятое место в списке.

«Билл Расселл — это, знаете ли, настоящий победитель. Уилт Чемберлен был неудержимой силой. Затем идёт Майкл Джордан — величайший конкурент всех времён.

Потом у нас есть Мэджик Джонсон, который, на мой взгляд, изменил игру тысячу разных способов. А вот Леброн и Коби… Кто же из них лучше? Кто остался, кто может быть лучше Коби Брайанта?

Я бы поставил его на пятое место. Ведь люди часто не понимают, что Коби играл в обеих эпохах. Он добивался успеха в мире жёсткой персональной обороны, в котором играл Джордан.

Джордан никогда не встречал зону в профессиональной лиге. Так вот, Коби выиграл чемпионаты как в эпоху персональной защиты, так и в период игры против зоны», — сказал Айс Кьюб на канале Lakers Nation в YouTube.

В Лос-Анджелесе готовят мурал с Коби Брайантом и Дончичем:

