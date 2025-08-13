Единая лига представила календарь регулярного чемпионата — 2025/2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Турнир стартует 28 сентября, а завершится — 22 апреля. В матче открытия казанский УНИКС встретится с пермской «Пармой».

11 команд сыграют в регулярке четыре круга каждый с каждым (по два матча на домашней площадке и по две игры на выезде). По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших клубов, которые выйдут в плей-офф. Стадии плей-ин в предстоящем сезоне не будет из-за плотности календаря.

Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА, в финальной серии оказавшийся сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга. С календарём можно ознакомиться на официальном сайте Единой лиги.

