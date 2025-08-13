Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пятикратный чемпион НБА Рон Харпер колко ответил Стивену Эй Смиту

Пятикратный чемпион НБА Рон Харпер колко ответил Стивену Эй Смиту
Комментарии

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер прокомментировал недавние слова эксперта Стивена Эй Смита относительно клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас Ковбойз».

Эй Смит ранее раскритиковал команду за контракт с Даком Прескоттом, посчитав, что она переплатила.
Ещё осенью прошлого года сообщалось, что спортсмен заключил соглашение на $ 240 млн с бонусом в размере $ 80 млн, который будет разбит равными долями на всё время действия сделки.

«Ну и отстой. Тебе самому переплачивают», — написал Харпер на своей странице в социальных сетях.

Сейчас читают:
Сколько Джордан будет получать за возвращение в НБА? Слухи на грани взрыва
Сколько Джордан будет получать за возвращение в НБА? Слухи на грани взрыва

Лука Дончич подписывает контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android