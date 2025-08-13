Пятикратный чемпион НБА Рон Харпер колко ответил Стивену Эй Смиту

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер прокомментировал недавние слова эксперта Стивена Эй Смита относительно клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас Ковбойз».

Эй Смит ранее раскритиковал команду за контракт с Даком Прескоттом, посчитав, что она переплатила.

Ещё осенью прошлого года сообщалось, что спортсмен заключил соглашение на $ 240 млн с бонусом в размере $ 80 млн, который будет разбит равными долями на всё время действия сделки.

«Ну и отстой. Тебе самому переплачивают», — написал Харпер на своей странице в социальных сетях.

Лука Дончич подписывает контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»: