Видео: 40-летний Леброн Джеймс сделал становую тягу, а после увеличил вес

Видео: 40-летний Леброн Джеймс сделал становую тягу, а после увеличил вес
40-летний лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продемонстрировал, как занимается со штангой. Именитый ветеран выполнил становую тягу. Соответствующий пост Леброн разместил на своей странице в социальных сетях.

Изначально Леброн использовал один вес, после чего добавил на штангу блинов, увеличив его.

40-летний Леброн Джеймс показал, как делает становую тягу:

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лёгкий форвард принял участие в 75 играх (включая матчи в плей-офф), в которых в среднем приносил своей команде 24,5 очка, 7,9 подбора и восемь результативных передач.

