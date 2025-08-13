Двукратный чемпион НБА: Дюрант «по случайности» взял второй MVP финала

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Куинн Кук вспомнил о том, как в сезоне-2017/2018 на тот момент его товарищ по команде Кевин Дюрант был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии.

«Каждый раз, когда нам нужно было что-то решать, мы шли к Кевину. В следующем сезоне он был одержим идеей, чтобы Стеф наконец получил свой MVP финала. Всю кампанию он только и говорил: «Не могу дождаться, когда Стеф возьмёт этот приз и заткнёт всех скептиков».

В третьей игре у нас дела шли плохо, Стеф тоже не блистал — а Кевин как бы между делом набрал 40 очков. Если взглянуть на статистику, то в четвёртом матче Дюрант, кажется, оформил трипл-дабл, даже не проявляя особой агрессии. Вот настолько он талантлив. В итоге Кевин, можно сказать, «по случайности» взял второй подряд MVP финала», — приводит слова Кука портал The Sports Rush.