Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Двукратный чемпион НБА: Дюрант «по случайности» взял второй MVP финала

Двукратный чемпион НБА: Дюрант «по случайности» взял второй MVP финала
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Куинн Кук вспомнил о том, как в сезоне-2017/2018 на тот момент его товарищ по команде Кевин Дюрант был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии.

«Каждый раз, когда нам нужно было что-то решать, мы шли к Кевину. В следующем сезоне он был одержим идеей, чтобы Стеф наконец получил свой MVP финала. Всю кампанию он только и говорил: «Не могу дождаться, когда Стеф возьмёт этот приз и заткнёт всех скептиков».

В третьей игре у нас дела шли плохо, Стеф тоже не блистал — а Кевин как бы между делом набрал 40 очков. Если взглянуть на статистику, то в четвёртом матче Дюрант, кажется, оформил трипл-дабл, даже не проявляя особой агрессии. Вот настолько он талантлив. В итоге Кевин, можно сказать, «по случайности» взял второй подряд MVP финала», — приводит слова Кука портал The Sports Rush.

Материалы по теме
«Для них мы не люди». Кевин Дюрант высказался о вражде с фанатами
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android