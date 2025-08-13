«Он выглядел как Брюс Ли». Гарнетт вспомнил одну из первых игр против Янниса Адетокунбо

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» американец Кевин Гарнетт вспомнил, как впервые сыграл против лидера «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо.

«Несколько раз играл против Янниса, но первые встречи даже не запомнились — ничего особенного, что заставило бы обратить на него внимание. Настолько, что я их и не помню. Не произвёл он тогда никакого впечатления. Всё изменилось лишь в третий раз, когда я уже был постарше. Кажется, это было в Миннесоте, в предсезонной игре против «Милуоки». И вот тогда я его увидел — он выглядел как Брюс Ли: невероятно подкачанный, с прямой осанкой, совершенно по-другому.

Это была наша первая настоящая встреча. А уже в следующем году, когда я завершил карьеру, мне позвонил Джейсон Кидд и попросил поработать с Яннисом — сам Яннис попросил об этом. Моё первое впечатление тогда: он был очень уважительным, но при этом застенчивым. Когда я с ним разговаривал, он не смотрел мне в глаза, опускал взгляд, внимательно слушал. Я начал заставлять его смотреть на меня, и он просто кивал. Но чем больше мы занимались, тем яснее я видел: в нём горит огонь, который он хочет выпустить наружу», — приводит слова Гарнетта портал Fadeaway World.