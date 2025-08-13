Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он выглядел как Брюс Ли». Гарнетт вспомнил одну из первых игр против Янниса Адетокунбо

«Он выглядел как Брюс Ли». Гарнетт вспомнил одну из первых игр против Янниса Адетокунбо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» американец Кевин Гарнетт вспомнил, как впервые сыграл против лидера «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо.

«Несколько раз играл против Янниса, но первые встречи даже не запомнились — ничего особенного, что заставило бы обратить на него внимание. Настолько, что я их и не помню. Не произвёл он тогда никакого впечатления. Всё изменилось лишь в третий раз, когда я уже был постарше. Кажется, это было в Миннесоте, в предсезонной игре против «Милуоки». И вот тогда я его увидел — он выглядел как Брюс Ли: невероятно подкачанный, с прямой осанкой, совершенно по-другому.

Это была наша первая настоящая встреча. А уже в следующем году, когда я завершил карьеру, мне позвонил Джейсон Кидд и попросил поработать с Яннисом — сам Яннис попросил об этом. Моё первое впечатление тогда: он был очень уважительным, но при этом застенчивым. Когда я с ним разговаривал, он не смотрел мне в глаза, опускал взгляд, внимательно слушал. Я начал заставлять его смотреть на меня, и он просто кивал. Но чем больше мы занимались, тем яснее я видел: в нём горит огонь, который он хочет выпустить наружу», — приводит слова Гарнетта портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес! Видео
Истории
Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес! Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android