В Единой лиге заявили о планах провести внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что в предстоящем сезоне чемпионата планируется провести новый внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов.

«Мы старались сделать календарь максимально интересным для болельщиков и телевидения, учитывая интересы клубов и загруженность арен. При этом расписание сбалансировано таким образом, что на каждой неделе запланирован топовый матч, а игры Единой лиги ВТБ будут проходить практически каждый день.

Хочу отметить, что мы опубликовали только календарь регулярного сезона лиги. В планах провести вместе с партнёром внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов. Соответственно, текущий календарь будет дополнен – интересных матчей для баскетбольных болельщиков будет больше!» — приводит слова Корстин портал «Матч ТВ».