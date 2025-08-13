Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» объявил о переходе Андрея Мартюка из «Локо»

«Зенит» объявил о переходе Андрея Мартюка из «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский клуб «Зенит» объявил о переходе в команду российского центрового «Локомотива-Кубань» Андрея Мартюка. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано на три года — до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского коллектива.

«Сине-бело-голубые рады приветствовать Андрея в своём составе и желают ему больших спортивных успехов в Санкт-Петербурге!» — сказано в пресс-релизе.

Мартюку 25 лет. Андрей с 2019 года выступал за краснодарский клуб «Локомотив-Кубань». В составе основной команды россиянин завоевал серебро Единой лиги ВТБ, чемпионата России и Суперкубка в 2023 году, а также дважды признавался лучшим молодым игроком ЕЛ (2022, 2023) и один раз — MVP месяца (декабрь 2023).

В прошедшем сезоне Мартюк принял участие в 50 матчах. В среднем за игру Андрей набирал 8,1 очка, делал 4,9 подбора и отдавал 1,0 передачи.

Материалы по теме
Единая лига представила календарь регулярного чемпионата — 2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android