«Говорю не «прощайте», а «огромное спасибо». Андрей Мартюк прокомментировал уход из «Локо»

25-летний российский центровой Андрей Мартюк прокомментировал уход из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань». Баскетболист подписал контракт с петербургским «Зенитом».

«Привет, Локосемья! Восемь лет назад, будучи ещё наивным мальчишкой, я приехал к друзьям в Краснодар и даже не знал, что ждёт меня впереди. Цепочка событий привела к тому, что меня заметили и пригласили в увлекательное путешествие в баскетбольном «паровозе». Так получилось, что я стал частью замечательной семьи в профессиональном баскетбольном клубе «Локомотив-Кубань».

Оглядываясь назад, я прежде всего вспоминаю людей, вместе с которыми проделал этот длинный путь. Помню всех тренеров – молодёжного проекта, а потом и основной команды. Каждый из вас внёс вклад в моё становление как игрока и профессионала. Вы щедро делились опытом и помогали выйти на новый уровень.

Вспоминаю всех партнёров по команде, с которыми мы прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Терпели обидные поражения, вставали и одерживали громкие и значимые победы. Мы всегда старались и выкладывались до конца! Вместе мы проливали литры пота на тренировках, зарабатывали синяки и травмы. На играх опытные товарищи всегда давали полезные советы и подсказки, а ровесники поддерживали и не давали опускать руки в тяжёлой ситуации.

Вспоминаю замечательный медицинский штаб клуба – ваши знания, внимание и забота о моём здоровье неоценимы. Вспоминаю менеджеров, персонал команды и сотрудников клубного офиса – ваш профессионализм, наставничество и опыт позволили ни о чём не тревожиться во время путешествия и сконцентрироваться только на баскетболе.

Конечно, вспоминаю огромную базу болельщиков клуба и преданных фанатов команды! Всегда чувствовал вашу любовь! Вы были с командой и всегда поддерживали меня лично – за пределами площадки и на арене во время матчей! Вы навсегда в моём сердце!

Я очень признателен и благодарен! Вместе с вами я взрослел и развивался. Рос как человек и как профессиональный спортсмен. Время в Краснодаре навсегда останется в моей памяти и сердце!

Отдельно я хочу поблагодарить президента ПБК «Локомотив-Кубань» Андрея Владимировича Ведищева. Безмерно благодарен за возможность, которую Вы мне предоставили восемь лет назад! Помогли переехать в Краснодар, освоиться, создали все возможности для профессионального роста. Все эти годы верили, наставляли и толкали вперёд к новым достижениям – личным и командным! Ценю и благодарен за Ваш огромный вклад в мою жизнь и как атлета, и как человека!

В моей карьере наступил момент двигаться дальше – к новым спортивным и профессиональным вызовам! Я с грустью и огромной признательностью благодарю всех вас и говорю не «прощайте», а «огромное спасибо, до новых встреч на площадке и за её пределами»! Люблю вас, Локосемья!» — приводит слова Мартюка пресс-служба «Локомотива».