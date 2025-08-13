Скидки
Андрей Ведищев отреагировал на уход Андрея Мартюка из «Локомотива»

Аудио-версия:
Комментарии

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев отреагировал на уход 25-летнего центрового Андрея Мартюка из команды.

«С одной стороны сожалею, когда воспитанники клуба переходят в другую команду, с другой — чувствую удовлетворение от проделанной работы и пройденного пути! Переход Андрея Мартюка в «Зенит» — это заслуженный успех как для клуба, получившего солидную компенсацию за подготовку, так и для спортсмена, заключившего серьёзный долгосрочный контракт.

Андрей — отличный парень и, безусловно, талантливый баскетболист. Проведя сезон в качестве главного тренера, я чётко увидел, что игроку нужен новый вызов. А значит пришло время найти правильное решение для обеих сторон.

Рано или поздно наступает момент, когда нужно дать дорогу талантливой молодёжи и отпустить подготовленных баскетболистов в собственный путь. Это естественный и необходимый этап развития. Любые перемены — это движение вперёд.

Для «Локо» Андрей всегда будет одним из самых ярких воспитанников, которому я искренне желаю дальнейших успехов и удачи в карьере!» — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.

