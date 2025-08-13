Скидки
«Трудимся в ожидании возвращения Перасовича». В УНИКСе рассказали о подготовке команды

Ассистент главного тренера УНИКСа Артур Бигеев рассказал, как проходит подготовка игроков казанской команды к предстоящему сезону Единой лиги.

— Как строится тренировочный процесс на текущем этапе? На что делаете акцент?
— Прежде всего в эти дни парни работают с тренером по физической подготовке. Им необходимо восстановить или улучшить свою физическую форму. На баскетбольной площадке сейчас всё делаем без контакта. Стараемся вернуть ребятам ощущение мяча, чтобы все кондиционные движения, беговые упражнения они чувствовали на определённом пульсе, работали, выполняли игровые действия. Мы только начинаем вкатываться и не даём особой нагрузки.

Основная цель – чтобы игроки в момент, когда стартуют тренировки 5х5, уже подвигались, и им было легче себя проявить и показать. Тело должно быть готово, потому что через неделю начнём работать с контактом, а также не за горами первый контрольный матч УНИКСа.

— Насколько главный тренер Велимир Перасович контролирует процесс или он полностью вам доверяет?
— Конечно, мы с ним созваниваемся. Безусловно, он доверяет и мне, и тренеру по физической подготовке. Повторюсь, особенность текущего этапа подготовки в том, что ежедневно мы имеем разное количество игроков.

В первый день тренировались трое ребят. Затем постепенно стали добавляться другие. Я разбивал их по группам. Игрокам, которые начали с первого дня, надо дать немного отдохнуть. Затем вернулись наши «сборники». Подводя итог, скажу, что это живой процесс и он не требует пристального внимания главного тренера. Пока трудимся в ожидании его возвращения, — приводит слова Бигеева пресс-служба команды.

