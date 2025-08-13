Афробаскет-2025: результаты матчей 13 августа
Сегодня, 13 августа, прошёл очередной день чемпионата Африки по баскетболу. В общей сложности болельщики африканского баскетбола имели возможность увидеть четыре встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей 1-го тура Афробаскета-2025 13 августа.
Мадагаскар — Нигерия — 59:77.
Кот-д'Ивуар — Руанда — 78:70.
Тунис — Камерун — 65:86.
ДР Конго — Кабо-Верде — 66:75.
Афробаскет 2025 (м) . Группа B. 1-й тур
13 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Мадагаскар
Окончен
59 : 77
Нигерия
Афробаскет 2025 (м) . Группа A. 1-й тур
13 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
78 : 70
Руанда
Афробаскет 2025 (м) . Группа B. 1-й тур
13 августа 2025, среда. 19:30 МСК
Тунис
Окончен
65 : 86
Камерун
Афробаскет 2025 (м) . Группа A. 1-й тур
13 августа 2025, среда. 21:00 МСК
ДР Конго
Окончен
66 : 75
Кабо-Верде
Чемпионат Африки по баскетболу стартовал 12 августа и продлится до 24 августа. Всего в турнире принимают участие 16 национальных команд. Все матчи проходят на территории Анголы. К настоящему моменту последней командой, победившей в Афробаскете, стала сборная Туниса, которая добилась этого в 2021 году.
