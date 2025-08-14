Скидки
Фото: ладонь Шакила О'Нила оказалась размером с торс баристы из Starbucks

Комментарии

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил сфотографировался с девушкой, которая работает баристой в популярной франшизе Starbucks.

Шакил приобнял её, и при более внимательном рассмотрении оказалось, что его размер ладони сопоставим с торсом девушки.

Фото: Аккаунт Coutrside Buzz в социальной сети X

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории североамериканской лиги. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА, а также 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом

