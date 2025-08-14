Скидки
Желько Обрадович назвал лучшего баскетболиста мира в данный момент

Комментарии

Главный тренер «Партизана» серб Желько Обрадович поделился мнением о своём соотечественнике Николе Йокиче, который выступает за «Денвер Наггетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это лучший игрок в мире. Он любит баскетбол. Живёт баскетболом. По каждому его движению во время игры видно, насколько он предан баскетболу», — приводит слова Обрадовича издание Kurir.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола принял участие в 84 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 29 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передач.

30 тысяч китайских фанатов пришли на встречу с Йокичем:

