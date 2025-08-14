Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бобан Марьянович высказался о Луке Дончиче

Бобан Марьянович высказался о Луке Дончиче
Комментарии

Сербский центровой Бобан Марьянович поделился мнением о Луке Дончиче, выступающем за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», отметив его трудовую этику.

«Лука — лучший. Настоящий трудяга. Он всегда в спортзале, всегда тренируется. Всегда соревнуется. Он любит это. Он действительно лучший. Если он смотрит на какое-то движение на видео, то может повторить его лучше, чем тот, кто делает его на видео.

Я знаю его силу духа и то, как он работает. Он играет за сборную, даже если устает. Всё, что он делает, он делает ради баскетбола», — сказал Бобан на канале Yahoo! Sports в YouTube.

Сейчас читают:
Пресс вместо пива. Сколько реально сбросил Лука Дончич?
Пресс вместо пива. Сколько реально сбросил Лука Дончич?

Лука Дончич попал в неприятную ситуацию на парковке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android