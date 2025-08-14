Бобан Марьянович высказался о Луке Дончиче

Сербский центровой Бобан Марьянович поделился мнением о Луке Дончиче, выступающем за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», отметив его трудовую этику.

«Лука — лучший. Настоящий трудяга. Он всегда в спортзале, всегда тренируется. Всегда соревнуется. Он любит это. Он действительно лучший. Если он смотрит на какое-то движение на видео, то может повторить его лучше, чем тот, кто делает его на видео.

Я знаю его силу духа и то, как он работает. Он играет за сборную, даже если устает. Всё, что он делает, он делает ради баскетбола», — сказал Бобан на канале Yahoo! Sports в YouTube.

