Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

10-кратный участник Матча всех звёзд НБА объяснил, почему почти не смотрит игры лиги

10-кратный участник Матча всех звёзд НБА объяснил, почему почти не смотрит игры лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Легенда «Юты Джаз» и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Стоктон признался, что стал гораздо меньше смотреть игр в североамериканской лиге.

«Я почти ничего не смотрю. Жизнь полна забот. Многое стало слишком мягким. Я вижу, как парни берут паузу дней на 20. Как это называется… управление нагрузкой? Можете представить, как ваш отец вдруг приходит и говорит: «Я возьму отгул на несколько недель».

Понимаете, о чём я? Кто же тогда будет нас кормить? Эти ребята поступают так, хотя должны быть примером. Но лига это позволяет», — сказал Стоктон на канале The Maverick Approach в YouTube.

Отметим, что за 19 сезонов в НБА сам Стоктон пропустил всего 22 матча.

Сейчас читают:
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android