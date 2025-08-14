10-кратный участник Матча всех звёзд НБА объяснил, почему почти не смотрит игры лиги

Легенда «Юты Джаз» и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Стоктон признался, что стал гораздо меньше смотреть игр в североамериканской лиге.

«Я почти ничего не смотрю. Жизнь полна забот. Многое стало слишком мягким. Я вижу, как парни берут паузу дней на 20. Как это называется… управление нагрузкой? Можете представить, как ваш отец вдруг приходит и говорит: «Я возьму отгул на несколько недель».

Понимаете, о чём я? Кто же тогда будет нас кормить? Эти ребята поступают так, хотя должны быть примером. Но лига это позволяет», — сказал Стоктон на канале The Maverick Approach в YouTube.

Отметим, что за 19 сезонов в НБА сам Стоктон пропустил всего 22 матча.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: