Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс ответил, почему Оклахома-Сити — худший город для чернокожих звёзд НБА

Кендрик Перкинс ответил, почему Оклахома-Сити — худший город для чернокожих звёзд НБА
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался о городе Оклахома-Сити, где находится команда «Тандер» — действующие чемпионы НБА.

«Многие люди не любят ездить в Оклахома-Сити. Я сам там играл, так что для меня это было нормально, но многим моим одноклубникам город совсем не нравился. Они постоянно спрашивали: «Сколько нам ещё торчать в этом городке на обочине?» — заявил Перкинс в рамках подкаста Road Trippin'.

Сам Перкинс выступал за «Оклахому» с 2011 по 2015 год. Существенного вклада в успехи команды он не внёс, однако был в составе «Тандер» в сезоне-2011/2012, когда команда вышла в финал НБА и уступила «Майами Хит» со счётом 1-4.

Сейчас читают:
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android