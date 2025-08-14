Кендрик Перкинс ответил, почему Оклахома-Сити — худший город для чернокожих звёзд НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался о городе Оклахома-Сити, где находится команда «Тандер» — действующие чемпионы НБА.

«Многие люди не любят ездить в Оклахома-Сити. Я сам там играл, так что для меня это было нормально, но многим моим одноклубникам город совсем не нравился. Они постоянно спрашивали: «Сколько нам ещё торчать в этом городке на обочине?» — заявил Перкинс в рамках подкаста Road Trippin'.

Сам Перкинс выступал за «Оклахому» с 2011 по 2015 год. Существенного вклада в успехи команды он не внёс, однако был в составе «Тандер» в сезоне-2011/2012, когда команда вышла в финал НБА и уступила «Майами Хит» со счётом 1-4.