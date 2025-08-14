Скидки
Джон Стоктон заявил, что более 1100 спортсменов умерли после вакцинации от коронавируса

Член Зала баскетбола и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Стоктон прокомментировал ситуацию, связанную с COVID-19 и последующей вакцинацией. Он неоднократно высказывал спорные взгляды на тему вакцинации, что вызывало много обсуждений.

«О, безусловно. На самом деле, именно из-за этого у меня и возникли проблемы сразу после истории с Гонзагой. Тогда я сказал, что недавно после вакцинации на поле умерло около 200 спортсменов, и на это тут же отреагировали фактчекеры.

Они заявили: «Нет, Джон лжёт». Хотя, возможно, на тот момент число уже составляло 300, а к 2023 году оно превысило 1100, и у меня были имена этих людей, их некрологи — всё, чтобы подтвердить свои слова любому, кто захочет ознакомиться», — заявил Стоктон в рамках подкаста The Maverick Approach.

Ещё во время своей карьеры в «Юте Джаз» Стоктон стал сторонником альтернативной медицины. По его мнению, именно благодаря этому подходу он сумел провести 17 сезонов, не пропустив из-за здоровья ни одной игры.

