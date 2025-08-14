Названо условие, при котором Яннис Адетокунбо сможет выступить на Евробаскете-2025

30-летний греческий тяжёлый форвард и лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сможет выступить на чемпионате Европы — 2025 только после письменного разрешения от руководства «Милуоки», сообщили в издании Eurohoops.

В статье говорится, что в его контракте с «Бакс» прописано, что они должны дать своё разрешение, потому что страховой полис ФИБА, о котором уже позаботилась греческая федерация, не покрывает его полную ежегодную компенсацию в случае травмы. В страховом контракте есть ограничение, и Яннис, Йокич и Дончич — одни из немногих игроков за пределами США, которым платят значительно больше этого лимита.

Согласно соглашению между ФИБА и НБА каждому игроку НБА разрешается присоединиться к тренировочному лагерю своей национальной команды за 28 дней до начала крупного турнира ФИБА. Греция начинает Евробаскет 28 августа, так что Яннис должен был присутствовать в команде уже 1 августа.

В Греции ожидали, что Яннис будет готов как к матчу с Сербией (66:76), который прошёл 9 августа, так и к матчу с Черногорией. Яннис даже отправился с командой в Салоники, несмотря на то что от него не ожидали участия в игре.