Капитан Франции Ябуселе высказался о потенциале команды перед Евробаскетом

29-летний французский игрок Гершон Ябуселе, выступающий за команду НБА «Нью-Йорк Никс» на позиции форварда, высказался о роли капитана в национальной команде и потенциале сборной перед Евробаскетом-2025.

«Я действительно счастлив и горд. Иметь возможность носить футболку своей страны — это то, о чём ты всегда мечтал. Должность капитана налагает много обязанностей — ты должен общаться с игроками и быть связующим звеном между игроками и персоналом. В команде будут молодые ребята, которые внимательно следят за мной, поэтому я не оказываю на себя слишком большого давления. Я просто стараюсь быть собой. У меня есть роль, и я должен быть осторожен в том, что говорю и делаю на площадке.

Наша команда находится в середине переходного периода, и у нас много талантов — многие молодые игроки только начинают достигать своего пика. Как я уже сказал, потенциал огромен. Они молоды, талантливы и многообещающи, но я считаю, что на них не следует возлагать чрезмерных ожиданий», — приводит слов Ябуселе издание Basketball Network.