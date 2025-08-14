Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-звезда НБА и Словении сравнил тренера сборной и «Зенита» с Пиноккио

Экс-звезда НБА и Словении сравнил тренера сборной и «Зенита» с Пиноккио
Комментарии

39-летний бывший баскетболист Горан Драгич, известный по своим выступлениям в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сборной Словении, по данным издания Basket News, раскритиковал главного тренера национальной команды Александра Секулича.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Драгич выложил фотографию Пиноккио с хэштегом Selektor, что переводится как «главный тренер». Недовольство Горана вызвало то, что его брат Зоран Драгич покинул расположение сборной. В издании привели слова жены Зорана: «Так называемый «главный тренер» не вычеркнул Зорана из списка игроков. Он сам покинул этот цирк, который продолжается уже пару лет». Своё сообщение Светлана Драгич сопроводила смайликами клоуна.

Материалы по теме
Названо условие, при котором Яннис Адетокунбо сможет выступить на Евробаскете-2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android