Экс-звезда НБА и Словении сравнил тренера сборной и «Зенита» с Пиноккио

39-летний бывший баскетболист Горан Драгич, известный по своим выступлениям в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сборной Словении, по данным издания Basket News, раскритиковал главного тренера национальной команды Александра Секулича.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Драгич выложил фотографию Пиноккио с хэштегом Selektor, что переводится как «главный тренер». Недовольство Горана вызвало то, что его брат Зоран Драгич покинул расположение сборной. В издании привели слова жены Зорана: «Так называемый «главный тренер» не вычеркнул Зорана из списка игроков. Он сам покинул этот цирк, который продолжается уже пару лет». Своё сообщение Светлана Драгич сопроводила смайликами клоуна.