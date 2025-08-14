Скидки
Капитан Франции прокомментировал третье место в рейтинге силы перед Евробаскетом

29-летний баскетболист и капитан сборной Франции Гершон Ябуселе, выступающий за команду НБА «Нью-Йорк Никс» на позиции форварда, отреагировал на третье место национальной команды в рейтинге силы перед чемпионатом Европы — 2025.

«Рейтинги силы и всё такое прочее — я никогда не обращал на это внимания. Это ничего не значит. Это просто тот, кто следит за статистикой и на основе этого решает, как ранжировать команды. Честно говоря, я не особо беспокоюсь по этому поводу. Но я не хочу упоминать какую-либо команду, в каждой сборной, которая приезжает, есть игроки высочайшего уровня, и каждая команда собирается привезти своих лучших игроков.

Будет большая конкуренция, так что я думаю, что у нас будет, возможно, один из лучших Евробаскетов, которые когда-либо проводились, с точки зрения баскетбольного IQ и атлетизма. Этот год обещает быть трудным, и это будет настоящая конкуренция», — приводит слова Ябуселе издание Basketball Network.

