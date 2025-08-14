Зоран Драгич — об уходе из сборной: Секулич сказал, что я не могу ничего дать команде

36-летний словенский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда, Зоран Драгич заявил, что сам принял решение покинуть сборную Словении после разговора с главным тренером Александром Секуличем. Ранее сам Секулич заявил, что исключил игрока из заявки.

«Я сам попрощался с национальной командой, потому что после матча с Германией в Мангейме тренер сказал мне на инициированной по моей просьбе встрече, что я больше ничего не могу дать команде. Я принял это решение, но не согласен с ним. Я почувствовал гнев и глубокую печаль», — приводит слова Драгича издание Sport Klub.

Предстоящий Евробаскет-2025 должен был стать для Зорана последним в форме сборной.