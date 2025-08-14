«Настоящее лето». Экс-тренер «Зенита» высказался о своём будущем в баскетболе

Бывший тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о своём будущем после карьеры в Санкт-Петербурге.

— Это ваше первое лето за четыре года, когда вы не готовитесь к предстоящему сезону. Каково это?

— Знаете, это большая разница. Потому что, во-первых, ты не сидишь каждую секунду за компьютером, пытаясь найти новых игроков, и не общаешься с менеджерами, спортивными директорами и владельцами. Это совершенно другое дело. Это настоящее лето. Последние пять лет я непрерывно работал. Теперь, я думаю, пришло время ненадолго остановиться. Немного отдохнуть. Немного отключить свой разум, а затем перезагрузить его. Быть готовым к следующему испытанию.

— На данный момент в вашей карьере какой проект кажется вам наиболее привлекательным для руководства?

— Сейчас такой период, когда я хочу совершенствоваться. Я хочу быть лучше во всём. Я хочу быть готовым к чему-то, что действительно будет казаться мне правильным выбором. Тренеры не похожи на игроков. Игрокам нужно работать, пока они играют в баскетбол. Иногда они могут соглашаться на работу, которая им не слишком нравится, но они вынуждены её выполнять. Когда ты тренер, ты должен быть по-настоящему убеждён в этом. Вы должны чувствовать, что это моё место, что я могу делать то, что хочет владелец. Мы с вами на одной волне. Вы должны чувствовать, что эта работа особенная.

Если в этом сезоне мне подвернётся что-то приятное, что-то, что, как я чувствую, подходит мне, я воспользуюсь этой возможностью. Но я действительно должен чувствовать, что это то, что мне нужно, — приводит слова Паскуаля издание Eurohoops.