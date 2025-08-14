Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Винс Хантер покинул «Зенит»

Винс Хантер покинул «Зенит»
Комментарии

31-летний американский профессиональный баскетболист Винс Хантер, играющий на позиции тяжёлого форварда, покинул клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», о чём сообщила пресс-служба санкт-петербургской команды. Форвард ушёл из коллектива по истечении срока действия своего контракта.

Винс провёл за «Зенит» два сезона, приняв участие в 117 матчах. За это время он записал в свой актив 1251 очко, дважды помог завоевать Кубок Кондрашина и Белова, выиграть Суперкубок и бронзовые медали в нём, а также завоевать серебряные и бронзовые медали Единой лиги.

В финальной серии сезона-2024/2025 сине-бело-голубые уступили московскому ЦСКА со счётом 2-4.

Сейчас читают:
«Настоящее лето». Экс-тренер «Зенита» высказался о своём будущем в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android