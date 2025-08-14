Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ждём 4-го ребёнка». Дебютировавший в ЕЛ в 28 лет Торопов объявил о завершении карьеры

«Ждём 4-го ребёнка». Дебютировавший в ЕЛ в 28 лет Торопов объявил о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

35-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Сергей Торопов объявил о завершении карьеры, сообщил телеграм-канал «Перехват».

«Мы с супругой Марией ждём четвёртого ребенка. Старшая дочь уже ходит в школу в Казани, и, так как УНИКС не стал продлевать меня на второй год, я решил, что уже не повезу семью на новое место — обустраивать всё заново, искать школы, сады, да один переезд чего стоит (смеётся). Одних их оставить тоже не могу, не понимаю, как люди без семьи живут годами. Поэтому всё сложилось в пользу завершения карьеры. Обсудил с семьёй и близкими, все поддержали», — сказал Сергей.

В сезоне-2024/2025 Торопов выступал за казанский УНИКС, с которым перед началом минувшего чемпионата подписал соглашение по формуле «1+1», но руководство не активировало этот пункт в контракте игрока. В Единой лиге дебютировал в 28 лет за «Пари Нижний Новгород».

Материалы по теме
Официально
Винс Хантер покинул «Зенит»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android