«Ждём 4-го ребёнка». Дебютировавший в ЕЛ в 28 лет Торопов объявил о завершении карьеры

35-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Сергей Торопов объявил о завершении карьеры, сообщил телеграм-канал «Перехват».

«Мы с супругой Марией ждём четвёртого ребенка. Старшая дочь уже ходит в школу в Казани, и, так как УНИКС не стал продлевать меня на второй год, я решил, что уже не повезу семью на новое место — обустраивать всё заново, искать школы, сады, да один переезд чего стоит (смеётся). Одних их оставить тоже не могу, не понимаю, как люди без семьи живут годами. Поэтому всё сложилось в пользу завершения карьеры. Обсудил с семьёй и близкими, все поддержали», — сказал Сергей.

В сезоне-2024/2025 Торопов выступал за казанский УНИКС, с которым перед началом минувшего чемпионата подписал соглашение по формуле «1+1», но руководство не активировало этот пункт в контракте игрока. В Единой лиге дебютировал в 28 лет за «Пари Нижний Новгород».