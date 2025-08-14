Паскуаль: Евролига была важной причиной, когда подписывал контракт с «Зенитом»

Бывший тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, каково было работать только в Единой лиге ВТБ, не участвуя в Евролиге.

— После того, как российские команды были исключены из Евролиги в 2022 году, вы тренировали только на внутреннем уровне. Можно легко предположить, что вам действительно не хватало тренерской работы в Евролиге.

— На 100%. Когда я подписывал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», одной из причин было то, что это был новый клуб в Евролиге. У них было желание сделать важный шаг в Евролиге, и это стало причиной, по которой я перешёл туда. В первые годы мы добивались прогресса. Я считаю, что мы проделали хорошую работу. Мы сделали баскетбол «Зенита» частью европейского баскетбола. Но внезапно случилось то, что случилось, и мы исчезли с соревнований. Это была самая сложная часть моей работы там.

Иногда жизнь такова, какая она есть. Ты должен признать, что есть вещи, которые ты не можешь контролировать. После этого ты должен принять реальность и усердно работать над этим. Я чрезвычайно благодарен за всё то время, которое я провёл с «Зенитом». Организация, болельщики, тренерский штаб и все, кто работал со мной. Это было замечательное время. Конечно, я пропустил соревнования Евролиги. Но всё остальное было замечательно. Очень хорошая организация. И я должен отметить, что я работал без какого-либо вмешательства, что действительно важно.

С одной стороны, мне всё это нравилось, но, с другой стороны, я скучал по Евролиге. Как профессионал ты всегда должен быть готов ко всему, что происходит, и стремиться извлечь максимум пользы из любой ситуации, — приводит слова Паскуаля издание Eurohoops.