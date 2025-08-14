Названы изменения, которые произойдут в «Лейкерс» при новом владельце

Обозреватель The Athletic Дэн Войке рассказал, какие изменения произойдут в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» при новом владельце Марке Уолтере.

«Усилия по модернизации начались ещё до продажи, и «Лейкерс» продолжили инвестировать в такие вещи, как аналитика и медицинский персонал. Но в какой-то степени бюджет был ограничен. Имея более состоятельных владельцев, разумно ожидать, что «Лейкерс» смогут брать на себя больше рисков в том, что касается расходов, не связанных с потолком зарплат», — написал Войке в своей колонке на The Athletic.

Уолтер был миноритарным акционером «Лейкерс» с 2021 года (совместно с Тоддом Боули владел 27%), однако теперь взял клуб под полный контроль. Сделка оценена в $ 10 млрд, но, по некоторым данным, итоговая сумма может достичь и $ 12 млрд. Это почти вдвое превышает стоимость недавней продажи «Бостон Селтикс» за $ 6,1 млрд.