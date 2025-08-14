Звезда НБА Порзингис заявил, что после карьеры баскетболиста начнёт новую в ММА

29-летний латвийский форвард и чемпион НБА Кристапс Порзингис, выступающий на позиции тяжёлого форварда за команду «Атланта Хоукс», заявил, что после карьеры баскетболиста начнёт новую в ММА.

«ММА — это спорт, который очень близок моему сердцу. Это спорт номер один для просмотра. Это то, чем я увлекаюсь, поэтому я решил присоединиться к новому проекту по ММА. Он всё ещё находится в процессе разработки — как только мы приблизимся к окончательному результату, я смогу рассказать больше.

Этим летом я также попробовал себя в ММА, но пообещал клубу, который я представляю, что не буду заниматься этим во время своей баскетбольной карьеры. Я берегу себя для карьеры в ММА после баскетбола», — приводит слова Порзингиса Sportacentres.