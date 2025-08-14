Паскуаль объяснил, чего ему не хватало при работе в «Зените» без Евролиги

Испанский баскетбольный тренер Хавьер Паскуаль рассказал, чего ему не хватало при работе в «Зените» без участия в Евролиге.

— Чего вам больше всего не хватало без работы в Евролиге?

— Конкуренции. И уровня игроков. Это великолепно. Также учитывая, как сейчас обстоят дела с соревнованиями. Иногда крупные игры проходят через два дня. Это напряжение, которое заставляет тебя наслаждаться своей профессией. Я очень скучал по большим играм в Европе. Я следил за Евролигой, смотрел матчи и… Я испытывал все мыслимые чувства. В начале, когда нас исключили из Евролиги в 2022 году, смотрел матчи и, честно говоря, был немного разочарован, скажем так (смеётся).

В сезоне-2022/2023… Должен признать, я был немного зол. После этого я начал получать от этого больше удовольствия. Это сложное чувство, знаете ли. Ты хочешь быть там, но по другим причинам тебя там нет. Ты немного расстроен этим. В то же время я получал удовольствие от своих коллег, игроков и команд. Я наблюдал за играми не только как зритель, но и как тренер, который всегда хочет совершенствоваться, — приводит слова Паскуаля издание Eurohoops.