Аналитики НБА высказались о будущем форварда «Лейкерс» после слабой игры в Летней лиге

Аналитики НБА высказались о будущем 24-летнего форварда Далтона Кнехта, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника и форварда.

«Лос-Анджелес Лейкерс» не спешат нажимать тревожную кнопку на 24-летнем форварде, и его будущее в команде всё ещё может быть многообещающим, если он внесёт правильные коррективы в подготовку к сезону-2025/2026. Несмотря на то что выборка в Лас-Вегасе была небольшой, обычным зрителям было трудно не заметить ошибки Кнехта в бросках и непоследовательную игру в обороне.

Тем не менее источники, близкие к ситуации, предполагают, что результаты в Летней лиге, особенно для игрока второго года обучения, часто не являются окончательным показателем его будущего вклада. Многие фронт-офисы рассматривают это как экспериментальную среду, где игроки отрабатывают новые навыки или роли, а не сосредоточиваются исключительно на победе в играх. Для Кнехта это означало принятие на себя обязанностей, выходящих за рамки его обычной зоны комфорта, что, возможно, и повлияло на его неравномерную производительность.

Одним из обнадёживающих признаков для Кнехта является внутренняя уверенность в том, что он сможет восстановиться после неудачного летнего периода. Эксперты НБА, как сообщается, ценят его габариты, ударную передачу и способность занимать место на площадке — качества, которые, как правило, проявляются в паре с элитными плеймейкерами. Если он сможет исправить ошибки в обороне и улучшить свою физическую форму в матчах, то к середине сезона «Лейкерс» могут получить надёжного двустороннего игрока.

Для Кнехта прибытие таких ветеранов, как Маркус Смарт, превращает тренировочный лагерь в важнейший испытательный полигон. Его способность адаптироваться к оборонительным схемам команды, поддерживать высокую эффективность бросков и быстро и грамотно выполнять действия на паркете может стать ключевой», — говорится в статье Clutch Points.