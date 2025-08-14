Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитики НБА высказались о будущем форварда «Лейкерс» после слабой игры в Летней лиге

Аналитики НБА высказались о будущем форварда «Лейкерс» после слабой игры в Летней лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитики НБА высказались о будущем 24-летнего форварда Далтона Кнехта, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника и форварда.

«Лос-Анджелес Лейкерс» не спешат нажимать тревожную кнопку на 24-летнем форварде, и его будущее в команде всё ещё может быть многообещающим, если он внесёт правильные коррективы в подготовку к сезону-2025/2026. Несмотря на то что выборка в Лас-Вегасе была небольшой, обычным зрителям было трудно не заметить ошибки Кнехта в бросках и непоследовательную игру в обороне.

Тем не менее источники, близкие к ситуации, предполагают, что результаты в Летней лиге, особенно для игрока второго года обучения, часто не являются окончательным показателем его будущего вклада. Многие фронт-офисы рассматривают это как экспериментальную среду, где игроки отрабатывают новые навыки или роли, а не сосредоточиваются исключительно на победе в играх. Для Кнехта это означало принятие на себя обязанностей, выходящих за рамки его обычной зоны комфорта, что, возможно, и повлияло на его неравномерную производительность.

Одним из обнадёживающих признаков для Кнехта является внутренняя уверенность в том, что он сможет восстановиться после неудачного летнего периода. Эксперты НБА, как сообщается, ценят его габариты, ударную передачу и способность занимать место на площадке — качества, которые, как правило, проявляются в паре с элитными плеймейкерами. Если он сможет исправить ошибки в обороне и улучшить свою физическую форму в матчах, то к середине сезона «Лейкерс» могут получить надёжного двустороннего игрока.

Для Кнехта прибытие таких ветеранов, как Маркус Смарт, превращает тренировочный лагерь в важнейший испытательный полигон. Его способность адаптироваться к оборонительным схемам команды, поддерживать высокую эффективность бросков и быстро и грамотно выполнять действия на паркете может стать ключевой», — говорится в статье Clutch Points.

Сейчас читают:
Названы изменения, которые произойдут в «Лейкерс» при новом владельце
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android