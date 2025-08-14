Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нет необходимости». Аналитик — о возможном продлении контракта Дюранта с «Хьюстоном»

«Нет необходимости». Аналитик — о возможном продлении контракта Дюранта с «Хьюстоном»
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN Тим Макмэхон высказался о возможном продлении контракта двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта с «Хьюстон Рокетс», в который он был обменян летом 2025 года.

«Нет необходимости делать это в срочном порядке прямо сейчас. У «Рокетс» есть другие дела, которые им нужно решить этим летом… Он не обязательно является их приоритетом… Обе стороны проявят терпение», — сказал Макмэхон в эфире ESPN.

Дюрант был выбран на драфте 2007 года под вторым номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Фирма Nike сразу же заключила с Дюрантом спонсорский контракт сроком на семь лет на сумму $ 60 млн.

Сейчас читают:
Озвучена сумма, которую «Хьюстон» может предложить Кевину Дюранту за продление контракта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android