«Нет необходимости». Аналитик — о возможном продлении контракта Дюранта с «Хьюстоном»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN Тим Макмэхон высказался о возможном продлении контракта двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта с «Хьюстон Рокетс», в который он был обменян летом 2025 года.

«Нет необходимости делать это в срочном порядке прямо сейчас. У «Рокетс» есть другие дела, которые им нужно решить этим летом… Он не обязательно является их приоритетом… Обе стороны проявят терпение», — сказал Макмэхон в эфире ESPN.

Дюрант был выбран на драфте 2007 года под вторым номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Фирма Nike сразу же заключила с Дюрантом спонсорский контракт сроком на семь лет на сумму $ 60 млн.