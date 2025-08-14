Паскуаль — о Евролиге: беднее в тактическом плане, но богаче в скорости и исполнении

52-летний испанский баскетбольный тренер Хавьер Паскуаль, с 2020 по 2025 год работавший в «Зените», рассказал, как изменилась игра в Евролиге.

— Какие изменения вы заметили в Евролиге за последние пару лет, изучая игру со стороны?

— Баскетбол в Евролиге действительно изменился. В основном потому, что стало больше игр и меньше тренировок. В целом у команд оказалось меньше времени на тренировки. Я думаю, это важно. Игра стала немного беднее в тактическом плане, но богаче в плане скорости и исполнения. Это общая оценка.

Сейчас рука тренера не так заметна, как раньше. Когда дело доходит до изменений между играми, это уже не так заметно, как раньше. У тренеров не так много времени, чтобы проводить конкретную подготовку к каждой игре. Таким образом, специалисты используют одну и ту же тактику без особых корректировок от игры к игре. Корректировка в большей степени зависит от индивидуальных особенностей соперников и тактики команды-соперника.

Дело не в том, что тренеры оказывают меньшее влияние на ход матча, но то, как они влияют на него, изменилось. Тактика по-прежнему важна. Команды, которые вышли в «Финал четырёх» и особенно победитель, «Фенербахче», были отличными коллективами в тактическом плане. Конечно, вам нужно создать команду и работать как единое целое. Например, «Париж» — взаимопонимание в команде было потрясающим. То, как они играли… добиться такого взаимопонимания очень сложно. То, что они сделали, было невероятно, — приводит слова Паскуаля издание Eurohoops.