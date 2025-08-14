Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскуаль — о Евролиге: беднее в тактическом плане, но богаче в скорости и исполнении

Паскуаль — о Евролиге: беднее в тактическом плане, но богаче в скорости и исполнении
Аудио-версия:
Комментарии

52-летний испанский баскетбольный тренер Хавьер Паскуаль, с 2020 по 2025 год работавший в «Зените», рассказал, как изменилась игра в Евролиге.

— Какие изменения вы заметили в Евролиге за последние пару лет, изучая игру со стороны?
— Баскетбол в Евролиге действительно изменился. В основном потому, что стало больше игр и меньше тренировок. В целом у команд оказалось меньше времени на тренировки. Я думаю, это важно. Игра стала немного беднее в тактическом плане, но богаче в плане скорости и исполнения. Это общая оценка.

Сейчас рука тренера не так заметна, как раньше. Когда дело доходит до изменений между играми, это уже не так заметно, как раньше. У тренеров не так много времени, чтобы проводить конкретную подготовку к каждой игре. Таким образом, специалисты используют одну и ту же тактику без особых корректировок от игры к игре. Корректировка в большей степени зависит от индивидуальных особенностей соперников и тактики команды-соперника.

Дело не в том, что тренеры оказывают меньшее влияние на ход матча, но то, как они влияют на него, изменилось. Тактика по-прежнему важна. Команды, которые вышли в «Финал четырёх» и особенно победитель, «Фенербахче», были отличными коллективами в тактическом плане. Конечно, вам нужно создать команду и работать как единое целое. Например, «Париж» — взаимопонимание в команде было потрясающим. То, как они играли… добиться такого взаимопонимания очень сложно. То, что они сделали, было невероятно, — приводит слова Паскуаля издание Eurohoops.

Материалы по теме
Паскуаль объяснил, чего ему не хватало при работе в «Зените» без Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android