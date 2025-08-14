Скидки
Чемпион НБА Брюэр рассказал о своей первой игре в защите против Коби Брайанта

Чемпион НБА Брюэр рассказал о своей первой игре в защите против Коби Брайанта
39-летний американский бывший профессиональный игрок Кори Брюэр, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поделился историей про легендарного пятикратного чемпиона лиги Коби Брайанта.

«Помню ли я свою первую в защите против Коби? Конечно. Я был там, и он просто разговаривал со мной. Он сказал что-то по типу: «Я собираюсь обойти молодого парня слева!» Я был удивлён, но он просто брал и шёл слева. Затем он предупредил, что будет делать памп-фейк, и знаете что? Он его сделал и забросил мяч», — cказал Брюэр в эфире ESPN.

Брюэр пришёл в НБА в 2007 году, дебютировав за «Миннесоту Тимбервулвз». В 2011 был обменян в «Нью-Йорк Никс», но не сыграл ни одной встречи и в марте подписал контракт с «Даллас Маверикс», в составе которого и стал чемпионом.

Коби Брайанта забыли в топ-10? В США опубликовали провокационный рейтинг
Коби Брайанта забыли в топ-10? В США опубликовали провокационный рейтинг
