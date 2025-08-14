Остин Риверс назвал игрока, который значительно превосходит Леброна в атаке

Бывший игрок НБА Остин Риверс поделился мнением об атакующих способностях лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и лучшего бомбардира в истории НБА Леброна Джеймса.

«Сложно судить. Мы вообще говорим о результатах или об эстетике? Если говорить о результатах, то Леброн забил больше, чем кто-либо другой. А если об эстетике, то было бы лучше выбрать кого-то, кто является более совершенным бомбардиром. Да, Леброн набрал больше очков, чем Кевин Дюрант, однако Кевин может забивать более разнообразными способами, нежели Леброн. Можно спорить сколько угодно, но это чистая правда. У Леброна нет и половины того, что есть у Кевина в атаке», — сказал Риверс на канале Ringer NBA в YouTube.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: