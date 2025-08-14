Фото: баскетболист сборной Южной Кореи отдавал честь во время исполнения гимна

Один из баскетболистов национальной команды Южной Кореи отдавал честь на протяжении исполнения гимна страны перед встречей со сборной Китая. Момент попал в трансляцию. Скриншотом поделился телеграм-канал «О, Марат! || Про спорт и не только».

Фото: https://t.me/oh_marych

Сборные Южной Кореи и Китая встречались сегодня, 14 августа, в четвертьфинале Кубка Азии. Китайские баскетболисты победили со счётом 79:71.

В другом четвертьфинальном матче, который состоится сегодня, встретятся национальные команды Новой Зеландии и Ливана. Их встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

