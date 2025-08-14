Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: баскетболист сборной Южной Кореи отдавал честь во время исполнения гимна

Фото: баскетболист сборной Южной Кореи отдавал честь во время исполнения гимна
Комментарии

Один из баскетболистов национальной команды Южной Кореи отдавал честь на протяжении исполнения гимна страны перед встречей со сборной Китая. Момент попал в трансляцию. Скриншотом поделился телеграм-канал «О, Марат! || Про спорт и не только».

Фото: https://t.me/oh_marych

Сборные Южной Кореи и Китая встречались сегодня, 14 августа, в четвертьфинале Кубка Азии. Китайские баскетболисты победили со счётом 79:71.

В другом четвертьфинальном матче, который состоится сегодня, встретятся национальные команды Новой Зеландии и Ливана. Их встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Клоунские смайлы и мрачный настрой. В Словении перед Евробаскетом — скандал с Секуличем
Клоунские смайлы и мрачный настрой. В Словении перед Евробаскетом — скандал с Секуличем

Китайский баскетболист плотно защищается против Пола Джорджа:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android