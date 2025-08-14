Скидки
Видео: Егор Дёмин и игроки «Бруклина» провели тренировку в бассейне

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» показала видео, где игроки команды, в том числе россиянин Егор Дёмин восстанавливаются после матчей в Летней лиге НБА и проводят специальные тренировки в бассейне.

Егор Дёмин и игроки «Бруклина» провели тренировку в бассейне:

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. 19-летний спортсмен является воспитанником московской школы «Тринта». Кроме того, Егор прошёл академию мадридского «Реала». В прошлом сезоне Дёмин выступал в NCAA.

