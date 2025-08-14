Скидки
Баскетбол

Стал известен новый клуб экс-игрока «Зенита» Томаса Эртеля

Комментарии

Бывший игрок петербургского клуба «Зенит», разыгрывающий Томас Эртель подписал контракт с АСВЕЛом. Об этом информирует пресс-служба французской команды. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2025/2026.

«Томас привнесёт в команду свой игровой опыт, в частности умение создавать моменты и созидать», — говорится в сообщении французского клуба.

Эртель выступал за «Зенит» с 2022 по 2024 год. После решения играть в России спортсмен потерял место во французской сборной. Является серебряным призёром Олимпийских игр — 2020, которые проходили в Токио, Япония. Отметим, что Томас уже выступал за АСВЕЛ. Эту команду он представлял с 2009 по 2011 год и в 2021 году.

