Эдди Джонсон ответил Остину Риверсу на слова о Леброне Джеймсе

Бывший игрок НБА, а ныне комментатор «Финикс Санз» Эдди Джонсон прокомментировал недавние слова Остина Риверса в адрес Леброна Джеймса. Ранее Риверс заявил, что с точки зрения эстетики лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» уступает другим игрокам, в частности форварду «Хьюстон Рокетс» Кевину Дюранту.

«У Леброна более 50 000 очков за карьеру. Те же, у кого за карьеру 6000 очков, должны быть лишены права обсуждать и оценивать настоящих бомбардиров», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф Леброн за время карьеры набрал 50 473 очка. У Риверса этот показатель составляет 6453 очка.

Леброн Джеймс показал, как делает становую тягу: