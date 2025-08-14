ПСБ открыл в Нижнем Тагиле центр уличного баскетбола в рамках проекта «ПСБ — Детям!»

ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Нижнем Тагиле. Построенный при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ) в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям!» объект на территории Дворца культуры им. И. В. Окунева стал первой подобной ареной в Уральском федеральном округе и 25-й – в России.

Спортивный объект международного класса открыт для всех желающих. На площади в 3,8 тыс. кв. м. размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для баскетбола 3х3 с экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным акриловым покрытием. Так, можно одновременно играть в баскетбол сразу на пяти площадках, проводить фестивали ГТО, массовые турниры, всероссийские, региональные и городские соревнования. Также Центр оснащён зоной для уличной гимнастики с тренажёрами и мобильными трибунами.

В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие председатель ПСБ Пётр Фрадков, Денис Паслер, вице-президент — директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, президент РФБ Андрей Кириленко, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Почётными гостями стали серебряные призёры Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3, заслуженные мастера спорта России Кирилл Писклов и Александр Зуев.

Открытие Центра уличного баскетбола в Нижнем Тагиле Фото: Пресс-служба ПСБ

«ПСБ неслучайно открывает сегодня новый спортивный объект в Нижнем Тагиле – в городе, который является ключевым промышленным центром Урала. ПСБ выступает партнёром крупнейших промышленных предприятий, работающих в городе. Успешная реализация задач по выполнению гособоронзаказа, модернизации производства и технологических процессов невозможна без привлечения квалифицированных кадров. Мы со своей стороны не только оказываем финансовую поддержку промышленных предприятий и регионов, но и создаём необходимую инфраструктуру для жизни и работы людей. Центр уличного баскетбола станет ещё одним местом притяжения для активной молодёжи, для действующих и будущих кадров нижнетагильской промышленности», — отметил Пётр Фрадков на открытии.

Значимость Центра для Нижнего Тагила отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер: «Центр уличного баскетбола — замечательный подарок тагильчанам к недавно прошедшему Дню города и Дню физкультурника. И отличный пример сотрудничества бизнеса и органов власти в повышении доступности массового спорта. Считаю, что такой подход должен применяться более широко. Особенно ценно, что в этом современном и прекрасно оснащённом центре смогут бесплатно заниматься тагильчане любого уровня подготовки».

Открытие Центра уличного баскетбола в Нижнем Тагиле Фото: Пресс-служба ПСБ

К открытию Центра был приурочен турнир по баскетболу 3×3, а Кирилл Писклов и Александр Зуев провели мастер-класс для всех желающих. С речью выступил легенда отечественного баскетбола и глава РФБ Андрей Кириленко: «Открытие первого в Уральском федеральном округе Центра уличного баскетбола — повод возродить баскетбольные традиции, заложенные в регионе ещё в конце прошлого века. Примечательно, что более 20 лет назад в Нижнем Тагиле был впервые организован чемпионат по уличному баскетболу. Современное пространство нового центра позволит жителям наслаждаться любимой игрой, тренировать навыки и просто активно проводить свободное время», — отметил Кириленко.