Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Егор Дёмин направился к трём судьям после матча Летней лиги НБА

Видео: Егор Дёмин направился к трём судьям после матча Летней лиги НБА
Комментарии

Пресс-служба клуба НБА «Бруклин Нетс» показала новое видео с российским баскетболистом Егором Дёминым. На кадрах демонстрируется, как 19-летний спортсмен подходит к судьям после матча Летней лиги НБА и благодарит их за работу.

«Признателен за ваш труд, большое спасибо!» — сказал Дёмин судьям.

Егор Дёмин благодарит судей после матча Летней лиги НБА:

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. Ранее лучшим россиянином в истории на драфте североамериканской лиги был Ярослав Королёв, которого выбрал под 12-м пиком в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс».

Материалы по теме
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА
Эксклюзив
«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android