Видео: Егор Дёмин направился к трём судьям после матча Летней лиги НБА

Пресс-служба клуба НБА «Бруклин Нетс» показала новое видео с российским баскетболистом Егором Дёминым. На кадрах демонстрируется, как 19-летний спортсмен подходит к судьям после матча Летней лиги НБА и благодарит их за работу.

«Признателен за ваш труд, большое спасибо!» — сказал Дёмин судьям.

Егор Дёмин благодарит судей после матча Летней лиги НБА:

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. Ранее лучшим россиянином в истории на драфте североамериканской лиги был Ярослав Королёв, которого выбрал под 12-м пиком в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс».