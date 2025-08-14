Сборная Литвы в овертайме вырвала победу в товарищеском матче с Латвией перед Евробаскетом

Завершился товарищеский матч, в рамках которого встречались сборные Латвии и Литвы. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в овертайме со счётом 109:105 в пользу литовских баскетболистов (29:39, 21:20, 23:17, 20:17, 16:12 ОТ).

Отметим, что обе сборные выступят на чемпионате Европы, который пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии. Латвийцы встретятся со сборными Португалии, Эстонии, Турции, Сербии и Чехии в группе A. Литовцы же сыграют в группе B с национальными командами Германии, Финляндии, Великобритании, Швеции и Черногории.

