Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Литвы в овертайме вырвала победу в товарищеском матче с Латвией перед Евробаскетом

Сборная Литвы в овертайме вырвала победу в товарищеском матче с Латвией перед Евробаскетом
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в рамках которого встречались сборные Латвии и Литвы. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в овертайме со счётом 109:105 в пользу литовских баскетболистов (29:39, 21:20, 23:17, 20:17, 16:12 ОТ).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Латвия
Окончен
105 : 109
ОТ
Литва
Латвия: Мейерис, Порзингис, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Шмитс, Чаварс, Ломаж, Гражулис, Штейнбергс, Скуя, Килпс, Шилиньш, Куруц, Зорикс
Литва: Блажевич, Нормантас, Величка, Радзявичюс, Седекерскис, Тубелис, Йокубайтис, Бирутис, Валанчюнас, Бендзюс, Жемайтис, Гедрайтис, Саргюнас, Рубштавичюс, Сирвидис

Отметим, что обе сборные выступят на чемпионате Европы, который пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии. Латвийцы встретятся со сборными Португалии, Эстонии, Турции, Сербии и Чехии в группе A. Литовцы же сыграют в группе B с национальными командами Германии, Финляндии, Великобритании, Швеции и Черногории.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо так и не появился в форме Греции. Виной тому — одна бумажка
Яннис Адетокунбо так и не появился в форме Греции. Виной тому — одна бумажка

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android