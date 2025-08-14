Скидки
Экс-тренер «Лейкерс» вспомнил отвратительную выходку Шакила О'Нила в туалете

Экс-тренер «Лейкерс» вспомнил отвратительную выходку Шакила О'Нила в туалете
Бывший тренер по физической подготовке «Лос-Анджелес Лейкерс» Гари Витти вспомнил об одной из выходок прославленного центрового Шакила О'Нила.

«В общем, я подошёл к писсуару и совершил большую ошибку, не проверив, был ли он в кабинке. Я начал это дело. Поток хороший, всё здорово. Внезапно слышу, как кто-то позади зовёт меня по имени. Оборачиваюсь – стоит он. Ростом в семь футов. Он стоит и держит в руках туалетную бумагу, после того как вытер ею свою задницу. Я повернулся и сказал: «О боже, это отвратительно». Он такой: «Посмотри на это». Замечаю краем глаза, как он бросил это в меня», — сказал Витти на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Выбросил золотую медаль, но экскременты решил оставить на память. Дикая история О'Нила
Выбросил золотую медаль, но экскременты решил оставить на память. Дикая история О'Нила

Сын Шакила О'Нила язвительно разыграл отца:

