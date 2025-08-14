Скидки
Сборная Италии по баскетболу уверенно победила Аргентину в товарищеском матче

Комментарии

Завершился товарищеский матч, в ходе которого встречались национальные команды Италии и Аргентины. Встреча закончилась уверенной победой итальянцев со счётом 84:72 (25:19, 15:14, 27:18, 17:21).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
14 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Италия
Окончен
84 : 72
Аргентина
Италия: Списсу , Тонут, Мелли, Фонтеккио, Томпсон, Риччи, Спаньоло, Диуф, Роззато, Северини, Прочида, Пайола, Ньянг
Аргентина: Каффаро, Алия, Маркос, Бруссино, Корбалан, Вильдоса, Бордон, Брессан, Бокка, Фернандес, Ваулет, Труэ, Лугарини, Негрете

Итальянцы готовятся к чемпионату Европы, который пройдёт с 27 августа по 14 сентября. Сборная Италии сыграет в группе C с национальными командами Кипра, Грузии, Испании, Греции и Боснии и Герцеговины. Соревнования будут проходить на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии.

Ранее играли сборные Латвии и Литвы, которые также выступят на Евробаскете. Победу в той встрече в овертайме вырвали литовцы.

