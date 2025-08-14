Скидки
Афробаскет-2025: результаты матчей 14 августа

Комментарии

В четверг, 14 августа, прошёл очередной день чемпионата Африки по баскетболу. В общей сложности состоялось четыре встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей 1-го тура Афробаскета-2025 14 августа:

сборная Уганды – сборная Мали – 72:85;
сборная Ливии – сборная Южного Судана – 52:115;
сборная Египта – сборная Сенегала – 91:77;
сборная Гвинеи – сборная Анголы – 68:84.

Афробаскет 2025 (м) . Группа D. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 16:30 МСК
Уганда
Окончен
72 : 85
Мали
Афробаскет 2025 (м) . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Ливия
Окончен
52 : 115
Южный Судан
Афробаскет 2025 (м) . Группа D. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Египет
Окончен
91 : 77
Сенегал
Афробаскет 2025 (м) . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Гвинея
Окончен
68 : 84
Ангола

Чемпионат Африки по баскетболу стартовал 12 августа и продлится до 24 августа. Всего в турнире принимают участие 16 национальных команд. Все матчи проходят на территории Анголы.

Достижения сборных России по баскетболу:

