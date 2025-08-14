Афробаскет-2025: результаты матчей 14 августа

В четверг, 14 августа, прошёл очередной день чемпионата Африки по баскетболу. В общей сложности состоялось четыре встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей 1-го тура Афробаскета-2025 14 августа:

сборная Уганды – сборная Мали – 72:85;

сборная Ливии – сборная Южного Судана – 52:115;

сборная Египта – сборная Сенегала – 91:77;

сборная Гвинеи – сборная Анголы – 68:84.

Чемпионат Африки по баскетболу стартовал 12 августа и продлится до 24 августа. Всего в турнире принимают участие 16 национальных команд. Все матчи проходят на территории Анголы.

