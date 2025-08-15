Скидки
Егор Дёмин поделился впечатлениями от Летней лиги НБА

19-летний российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями от выступления в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Было весело. Действительно весело. Здорово иметь возможность провести время с ребятами, увидеть некоторых баскетболистов, против которых я играл в NCAA. Вся эта обстановка мне очень понравилась. Лас-Вегас и вправду крутой», — сказал Дёмин на канале «Бруклина» в YouTube.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

